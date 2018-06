Gazzetta dello Sport sulla B: “Trappole per Frosinone e Palermo”

Taglio alto sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport dedicato alle semifinali play off di Serie B che vedranno quest'oggi andare in scena le gare d'andata: “Trappole venete per Frosinone e Palermo” è il titolo della rosea. I ciociari se la vedranno infatti al Tombolato contro il Cittadella, mentre per i siciliani c'è il Venezia al Penzo.