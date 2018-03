Gazzetta dello Sport, ultimo saluto ad Astori: "Ecco la forza di Davide"

© foto di Lazzerini

La Gazzetta dello Sport parla del funerale di Davide Astori in prima pagina. "Ecco la forza di Davide", il titolo scelto sopra una foto della 'sciarpata' di ieri in Piazza Santa Croce durante l'uscita della bara. Erano 10mila, per la rosea, le presenze nel centro di Firenze per l'ultimo addio al Capitano.