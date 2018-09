Gazzetta di Modena: "Carpi debutta al Cabassi e ospita il Cittadella"

La Gazzetta di Modena in edicola riserva spazio nel taglio alto della prima pagina al Carpi, reduce dall'esordio in Serie B contro il Foggia (sconfitta per 4-2). "Carpi debutta al Cabassi e ospita il Cittadella", è il titolo proposto dal giornale in edicola. La squadra di mister Marcello Chezzi cerca, oggi alle 18, il primo successo nel torneo cadetto.