© foto di Ospite

La Gazzetta di Parma oggi in edicola evidenzia come per il Parma sia il momento di puntare forte su Gervinho, il colpo di mercato estivo della società ducale che ha mostrato tutte le sue qualità già nelle prime gare di campionato. Fondamentale sarà che l'ivoriano si cali nella giusta mentalità della squadra che deve salvarsi.