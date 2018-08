Gazzetta di Parma: "Il Pisa espugna il Tardini: addio coppa"

© foto di Ospite

Il Parma esce rocambolescamente fuori dalla Coppa Italia: è bastato un gol di Zammarini per far esultare il Pisa, ancora ammazzagrandi. Per la formazione nerazzurra un successo storico, per i crociati un primo allarme dopo un pre-campionato di alti e bassi, come evidenzia la Gazzetta di Parma oggi in edicola.