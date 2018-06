Gazzetta di Parma, SMS: "Si va verso l'archiviazione?"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Apertura delle pagine sportive della Gazzetta di Parma dedicate all'inchiesta della Procura Federale in relazione ad uno scambio di SMS fra i giocatori del Parma e quelli dello Spezia prima del match decisivo per la promozione dei ducali, proprio contro i liguri. "Si va verso l'archiviazione?" titola il quotidiano che poi scrive. "Indiscrezioni da Roma: nei messaggi non si ravvisano gli estremi per un deferimento e quindi l'illecito non sussisterebbe. Ma potrebbero esserci nuove audizioni in vista".