Gazzetta di Parma: "Tra mercato e SMS: il Parma aspetta risposte"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono ore decisiva per il futuro prossimo del Parma. "Tra mercato e SMS: il Parma aspetta risposte definitive" è il titolo scelto dalla Gazzetta di Parma per fare il punto della situazione per i ducali divisi fra le operazioni di rafforzamento della squadra in vista del ritorno in Serie A e l'inchiesta della Procura Federale sul match contro lo Spezia. "Intanto - si legge in merito al mercato in uscita - la Salernitana tenta Calaiò: l'attaccante sta valutando la proposta del club campano ed è pronto a tornare in B".