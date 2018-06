Gazzetta: "Inter: Perisic, Brozovic e i soci plusvalenti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il mercato dell’Inter non è fermo. È più in movimento che mai. Forse i tifosi non saranno affascinati dal tema plusvalenze, ma comprendano che si tratta di un passaggio fondamentale per il bene del club. 45 milioni circa che devono essere racimolati entro il 30 giugno. Per evitare di dover sacrificare un pezzo pregiatissimo, per intenderci uno tra Mauro Icardi e Milan Skriniar, il potenziale di plusvalenza più alto è nei piedi di Marcelo Brozovic, scrive La Gazzetta dello Sport. Con la sua cessione si arriverebbe ad una plusvalenza intorno ai 25 milioni. Una plusvalenza ipotetica potrebbe portarla anche Ivan Perisic.