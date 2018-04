Gazzetta su Inter-Juve: “Orsato in serata no, manca il rosso a Pjanic”

© foto di www.imagephotoagency.it

Gara complicata, adatta al miglior Daniele Orsato (quello della scorsa stagione, per intenderci), ma ieri sera a San Siro c’era la brutta copia dell’arbitro ammirato in altre occasioni, spiega La Gazzetta dello Sport. Arriviamo al rosso per Vecino al 18’: entrata da arancione su Mandzukic, con tacchetti piantati sullo stinco del bianconero a terra dopo una scivolata. Orsato vede ed estrae il giallo: ci sta, perché è un episodio al limite (interpretabile). Valeri lo valuta come “chiaro errore” e invita il collega alla review. L’espulsione pare eccessiva, il giallo non era un chiaro errore. Da qui in avanti Orsato rincorre la gara, sbagliando diverse valutazioni. La più grave: manca il 2° giallo per Pjanic quando nella ripresa frana in modo scomposto e imprudente su Rafinha (colpito al petto e al viso col gomito).