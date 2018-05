Gazzoni Frascara attacca la Juve: "Nessuno sfida il potere bianconero"

L'ex patron del Bologna, Giuseppe Gazzoni Frascara è stato intervistato da Il Mattino per commentare le recenti vicende arbitrali: "Esiste ancora la sudditanza psicologica, l'arbitraggio di Orsato ha favorito la Juventus ed ha deciso i destini di Inter e Napoli. Il Napoli ha perso a Firenze? Il risultato di sabato avrebbe ammazzato undici tori. In che modo può manifestarsi la sudditanza degli arbitri? Attraverso il potere dalla Juventus, oggi conta solo fare carriera, diventare presto un direttore di gara internazionale. E chi decide le promozioni, se non il Palazzo? E chi comanda dentro il Palazzo? Nessuno sfida il potere bianconero. Il Napoli ha 14 giocatori, loro 120 sistemati ovunque".