Genoa, Ballardini a Il Secolo XIX: "Il Grifone per me è una splendida follia"

vedi letture

Lunga intervista all'edizione odierna de Il Secolo XIX per Davide Ballardini. Il tecnico del Genoa ha raccontato i motivi che lo hanno spinto a tornare a guidare la formazione rossoblu: "Una splendida follia, una squadra che ormai fa parte della mia vita. Siamo venuti e tornati tante volte, spesso la parte affettiva ti farebbe dire di no, sarebbe più comodo andare da altre parti dove sentirei meno responsabilità. Ma proprio per questo ho parlato di voglia matta, serve un po' di follia per venire qui nelle condizioni di classifica in cui negli anni abbiamo trovato la squadra. Ma poi viene quella voglia matta e allora tutto diventa più facile".