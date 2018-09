© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel weekend il Genoa sfiderà il Bologna di Filippo Inzaghi, ex allenatore del Venezia accostato anche alla panchina del grifone prima dell'approdo su quella felsinea. Il Corriere di Bologna ricorda come la dirigenza ligure si è confrontata a lungo sull’opportunità di proseguire il cammino con Davide Ballardini in caso di salvezza e ha valutato alcuni profili di potenziali sostituti. Tra i candidati era presente anche il nome di Inzaghi, caldeggiato in particolar modo dal dg Giorgio Perinetti. La salvezza conquistata da Ballardini, però, ha spinto il Genoa a non cambiare guida tecnica.