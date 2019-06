Nella giornata di ieri Andrea Pinamonti è atterrato a Malpensa, prima di effettuale le visite mediche e gli ultimi passaggi burocratici al fine di diventare un nuovo calciatore del Genoa. L'attaccante di Cles saluta l'Inter e si veste di rossoblù e la notizia non poteva non trovare sfogo sulla prima pagina de Il Secolo XIX, che in taglio basso dedica il titolo proprio al classe '99: "Genoa, è arrivato Pinamonti. Così l'attacco prende forma".