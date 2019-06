Genoa, Il Secolo XIX: "Barreca, sprint per il Grifone"

© foto di Mattia Verdorale

"Barreca, sprint per il Grifone. Con la benedizione del Poeta". A pagina 45 de Il Secolo XIX si analizza il mercato del Genoa con i possibili obiettivi. Tra i nomi che si fanno c'è quello di Antonio Barreca: il terzino sinistro è in cerca di rilancio dopo l'annata deludente al Monaco. Inoltre un altro nome calcio è quello di Pedro De La Vega per il quale il Genoa ha una trattativa avanzata e l'acquisto (affare da 10 milioni) è sempre più vicino anche se rimane l'Inter sullo sfondo.

Mondiale femminile - "Un'Italia spietata affonda la Cina e conquista i quarti". Questo il titolo a pagina 42 che Il Secolo XIX regala alle azzurre che ieri hanno vinto contro la Cina negli ottavi di finale del Mondiale: "Azzurre in vantaggio dopo 15' con Giacinti, nella ripresa Galli chiude il match. sabato pomeriggio con l'Olanda (2-1 al Giappone) per un posto in semifinale".