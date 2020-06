Genoa, Il Secolo XIX: "Caccia ai giovani, nel mirino ci sono Gigovic e Risa"

"Caccia ai giovani, nel mirino ci sono Gigovic e Risa". Questo il titolo a pagina 26 che Il Secolo XIX dedica al mercato in entrata del Genoa: "Il club guarda già al futuro: si lavora sul centrocampista dell'Helsingborg, valutati il terzino norvegese e Charpentier. Il mercato non si ferma mai e il lavoro degli scout rossoblù in questi mesi è andato avanti. Sfruttando prevalentemente le risorse offerte dalle piattaforme online, in attesa di nuovi riscontri sul campo".