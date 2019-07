© foto di Mattia Verdorale

"Casting in mediana, l'ultima candidatura è l'argentino Biglia". Questo il titolo che Il Secolo XIX dedica al mercato del Genoa all'interno delle sue pagine sportive: "e' in uscita dal Milan ma ha un ingaggio da circa 3,5 milioni. Quadriennale per Calò, rumors su Kamano del Bordeaux".