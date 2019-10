Genoa, Il Secolo XIX: "Collettivo Motta"

© foto di Mattia Verdorale

"Collettivo Motta". Questo il titolo che prende le prime due pagine della sezione sportiva de Il Secolo XIX dedicato ai rossoblù e al suo nuovo allenatore Thiago Motta: "Il neo mister si presenta al Signorini: "Mai visto nessuno in campo fare bene senza i compagni. Ci salviamo solo con l'aiuto di tutti". In seguito dal giornale vengono riportate altre dichiarazioni da parte del nuovo tecnico: "Questa è una storia bellissima. Da giocatore ero in una situazione di difficoltà e la mia carriera è cambiata arrivando al Genoa. ora torno e ho tanta voglia di allenare e cambiare la situazione della squadra".