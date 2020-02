"Criscito: "Resto qui". Iturbe salta di nuovo". Questo il titolo che Il Secolo XIX dedica al mercato del Genoa a pagina 34. C'è alta tensione tra il Genoa e il capitano che rischia la fascia. Criscito era già venduto alla Fiorentina, ma è stato lui a dire di no per amore del Genoa. Agudelo invece completa il percorso che invece non ha fatto il capitano: finisce alla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni. Il Genoa in extremis non è riuscito a completare il trasferimento di Iturbe.