Genoa, Il Secolo XIX: "Destro e Scamacca le nuove idee di Maran"

vedi letture

Il Secolo XIX nell'edizione odierna dedica uno spazio al suo interno al Genoa con il titolo seguente: "Destro e Scamacca le nuove idee di Maran". La Coppa Italia come trampolino di lancio per ritrovare la vittoria che manca dal 4-1 all'esordio in campionato sul Crotone. La sfida al Catanzaro sarà palcoscenico per potenziali titolari: Criscito, Lerager, Destro, Pellegrini, Biraschi, Scamacca, Pjaca con Pandev che dovrebbe riposare.