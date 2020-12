Genoa, Il Secolo XIX e la fiducia di Prezioni: "Ci salveremo". Ma tornano le voci su Ballardini

Enrico Preziosi, sul futuro del suo Genoa, è fiducioso, scrive il Secolo XIX. Il presidente rossoblù non ci sta e dà battaglia, nonostante la contestazione da parte dei gruppi della Nord: "Ci salveremo", ha ribadito negli spogliatoi al termine della gara contro la Juventus. La fiducia della società in Maran resta, anche se di certo la posizione del tecnico non è rafforzata. E all'orizzonte riemergono le voci riguardo a un nuovo possibile ribaltone in caso di altri ko, con Ballardini candidato numero uno all'eventuale sostituzione.