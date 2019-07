Nelle pagine sportive de Il Secolo XIX di oggi è presente un interessante focus sui giovani del Genoa in ritiro con la formazione di Andreazzoli. "Energia millennials per il Grifo", si legge. Si parla nello specifico di tre giocatori: Nicholas Rizzo, Nicolò Rovella e Mattia Zennaro. Quest'ultimo rivela tutta la sua ammirazione per Kakà, mentre Rizzo pensa a Criscito ma anche allo studio: "Mi iscriverò a filosofia", afferma. Rovella invece impressiona per tecnica e personalità: "Vorrei vincere una Champions".

Gabbiadini ha il piede caldo - Si parla anche di Sampdoria con le cronache dal ritiro e gli esperimenti di Di Francesco. Continuano i lavori per i blucerchiati, con Manolo Gabbiadini in gran spolvero. Vieira ed Ekdal fanno faville in cabina di regia, oltre a condividere la stanza in ritiro. Bonazzoli si è fatto notare per una splendida rovesciata in allenamento. Da notare un affaticamento per Quagliarella e lo stesso Ekdal.