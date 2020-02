vedi letture

Genoa, Il Secolo XIX: "Fuga per la salvezza. Tonny il centometrista"

"Fuga per la salvezza. Tonny il centometrista lancia la rincora del turbo Grifone". Questo il titolo che Il Secolo XIX dedica al gol di Sanabria che ha contribuito alla vittoria del Genoa contro il Bologna. Una rete che viene mostrata in sequenza, concentrato di velocità, resistenza e tecnica. La punta decisiva per il quarto risultato utile di fila: ora è l'arma in più.