© foto di stefano tedeschi

Nelle pagine sportive de Il Secolo XIX trova spazio una bella storia relativa ad un giocatore del Genoa, Paolo Ghiglione: "Se il giocatore fatto in casa diventa titolare", questo il titolo del quotidiano. Aurelio Andreazzoli ha deciso sin da subito di buttare nella mischia l'esterno di 22 anni cresciuto nelle giovanili rossoblu, che dopo anni di gavetta tra C e B finalmente potrà giocare con la maglia che ha indossato sin dal settore giovanile. Ora l'attesa per l'esordio in Serie A con il Genoa.