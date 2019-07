Genoa, Il Secolo XIX: "Già tempo di ritiro. Al via con tante facce nuove"

E' previsto per questa sera il raduno del Genoa. I rossoblu di Andreazzoli si ritroveranno in un albergo cittadino per poi volare a Neustift nella mattinata di domani. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Secolo XIX: "Per il Genoa è già tempo di ritiro. Al via con tante facce nuove".

Questione Gabbiadini - "Gabbiadini, nodo da sciogliere: centravanti, esterno o esubero?". Questo il titolo nella pagina interne del quotidiano. Resta da decifrare il ruolo dell'attaccante della Sampdoria che potrebbe anche ricoprire il ruolo di esterno nel 4-3-3 di Di Francesco ma potrebbe anche essere messo sul mercato.