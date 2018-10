Genoa, Il Secolo XIX: "Grifone formato big per fermare anche il Milan"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Grifone formato big per fermare il Milan dopo la Juventus". Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Secolo XIX in merito al recupero della prima giornata di campionato che andrà in scena questa sera al Meazza. Juric ripete il grido di battaglia uscito prima di Torino: a San Siro, poi Inter e Napoli. "Abbiamo qualità per far male a chiunque, cerchiamo una vittoria eccezionale".