© foto di Giulio Falciai

"Guerra di nervi per la salvezza". Questo il titolo a pagina 34 dell'edizione odierna de Il Secolo XIX. Dal botta e risposta tra Criscito e sostenitori alle divisioni nella stessa tifoseria. Il mister genoano, Cesare Prandelli, cerca di gestire il clima ad alta tensione e difendere il vantaggio del Genoa.

Patron, mister: tutto un bivio in casa Samp - Sempre secondo il quotidiano, a pagina 36, il mister blucerchiato, Marco Giampaolo, chiede un salto di qualità per restare a Genova. Ferreroi deve decidere ma Aquilor è alla porta e Vialli in stand by.