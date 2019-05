Genoa, Il Secolo XIX: "I tifosi tornano nella Nord"

© foto di Alessio Del Lungo

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica spazio in taglio alto al Genoa con il titolo: "I tifosi tornano nella Nord". I rossoblù avranno domani una partita decisiva per allontanare l'incubo retrocessione e l'assemblea dei tifosi ha votato la tregua: "Senza colori e striscioni ma la gradinata sarà piena". La prevendita va forte, ma sui social intanto viene invocato il numero uno Emirates.