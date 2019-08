"Il Grifone sta guarendo dal mal di gol ma l'attacco è ancora sotto esame". Titola così a pagina 42, Il Secolo XIX sul Genoa di Andreazzoli: "Il tecnico orientato a dare fiducia alle punte attuali. Però ci sono dubbi su Favilli-Sanabria e Kouamé ha mercato. Ben 8 reti nel trittico francese, il mister cerca altre risposte. probabile un nuovo arrivo davanti".

Pajac è del Genoa - "Il mancino Pajac fedelissimo di Capozucca e Andreazzoli". Spazio a pagina 41 per il nuovo rinforzo arrivato in casa Genoa. Dopo Lasse Schone e Riccardo Saponara, dall'Empoli arriva il croato Marko Pajac in prestito con diritto di riscatto.