© foto di stefano tedeschi

Il Genoa ha portato a casa il primo punto della stagione, pareggiando per 3-3 in casa della Roma e nella sezione sportiva de Il Secolo XIX troviamo ampio risalto alla gara dei rossoblù all'Olimpico: "Il rossoblù che balla: i motivi per sorridere con il nuovo Grifone". L'attacco fa finalmente male e la squadra non si arrende di fronte alle prime difficoltà. Il sistema di gioco di Andreazzoli è bello e concreto. Bene anche Ghiglione, autore di un'ottima gara e del bell'assist per la terza rete di Kouamé.