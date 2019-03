Genoa, Il Secolo XIX intervista Criscito: "Non mi sento un ex Juve"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua edizione odierna Il Secolo XIX propone anche un'intervista a Domenico Criscito, il capitano del Genoa: "Italia, forse storia chiusa. E non mi sento un ex Juve, ho il cuore rossoblù", è il titolo della chiacchierata con l'ex Zenit, che domani si ritroverà di fronte alla Juventus, altra sua ex squadra: "A Torino msi non belli in prima squadra. Errore fatale se pensiamo che arrivino rilassati".