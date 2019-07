Genoa, Il Secolo XIX: "Kouamé, gol per ripartire"

Sulle pagine de Il Secolo XIX di oggi si parla del Genoa, in particolare della rigenerazione dell'attaccante ivoriano Christian Kouamé: "Kouamé rovescia anche il destino: un gol per ripartire". Dal lungo digiuno della scorsa stagione alla perla con il Lione: Andreazzoli ci crede e lo affida alle cure di Roberto Muzzi, uno che di attaccanti e di gol se ne intende. "Può andare in doppia cifra", il pensiero dell'allenatore rossoblu.

Samp, giorni decisivi per gli esterni - In casa Sampdoria si parla di calciomercato. Non sarà Josip Brekalo il rinforzo sulle fasce offensive, visto che Di Francesco sembra preferire Simone Verdi. De Laurentiis chiede però tanti soldi. Difficile arrivare anche all'egiziano Trezeguet, mentre il sogno è sempre Domenico Berardi. In uscita ci sono da piazzare Vasco Regini e Leonardo Capezzi, mentre c'è da sciogliere la situazione relativa al belga Dennis Praet.