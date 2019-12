Genoa, Il Secolo XIX: "Kurtic, accordo vicino ma la Spal fa resistenza"

"Kurtic, sostanza e reti. L'accordo è vicino ma la Spal fa resistenza". Questo il titolo che Il Secolo XIX dedica nella sua sezione sportiva al mercato del Genoa e al suo possibile primo colpo: "Per l’attacco Krmencik in pole, il prezzo si è abbassato. Schone può tornare all’Ajax, Borini tentato dalla Premier. A centrocampo spunta il nome di Jasmin Kurtic, 30 anni, da tre stagioni alla Spal. Già in passato il Genoa aveva provato ad acquistarlo ma l’obiettivo era sempre sfuggito. Adesso il nome è tornato d’attualità e con il giocatore ci sarebbe già un’intesa di massima, anche se la Spal, che ha ricevuto anche la richiesta del Parma, per il momento non sembra intenzionato a cederlo".