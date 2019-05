© foto di stefano tedeschi

Il Genoa si ritrova ancora invischiato nella lotta per non retrocedere a tre giornate dalla fine e sabato affronterà l'Atalanta, lanciatissima verso un posto in Champions League. Il Secolo XIX titola così nella sua sezione sportiva: "Grifone, l'Atalanta è la montagna più alta da scalare". Dopo i nerazzurri i ragazzi di mister Prandelli affronteranno Cagliari e Fiorentina, due formazioni ormai in una situazione di classifica tranquila. Occhio però alla situazione diffidati, sono infatti a rischio squalifica Kouame, Rolon, Romero e Lerager.