"L'ultima chance di Prandelli: 'Sono carico e pronto'" titola Il Secolo XIX oggi in edicola: "Il tecnico alla vigilia della trasferta a Ferrara: 'Ci stiamo preparando da un punto di vista non solo tattico, anche nervoso'". Evidenziati alcuni passaggi: "Preziosi ieri in visita al Signorini. Lungo colloquio con capitan Criscito. In caso di sconfitta possibile una nuova valutazione sul cambio alla guida della squadra".