Genoa, Il Secolo XIX: "La sfida del destino contro il Parma degli esoneri"

vedi letture

Il Secolo XIX scrive della gara di stasera che attende il Genoa: "La sfida del destino contro il Parma degli esoneri". I rossoblù vogliono provare a dare un segnale anche in campionato dopo la rimonta in Coppa Italia con la Samp, scavalcando i Ducali in classifica e provare ad abbandonare la zona rossa. Si vuole rompere anche il tabù per il quale quando i liguri incontrano il Parma c'è spesso e volentieri un esonero. Stavolta è toccato, in anticipo, al ds Faggiano. Gli anni precedenti il match suddetto era costato la panchina a Ballardini e Andreazzoli, nonché rappresentato il preludio a pesanti periodi di crisi per Prandelli e Nicola.