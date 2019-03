Genoa, Il Secolo XIX: "La sfida delle ripartenze per guardare su"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domani il Genoa farà visita al Parma al Tardini e proverà a 'costruire qualcosa di bello', come detto a Cesare Prandelli in conferenza stampa. "Genoa, la sfida delle ripartenze per guardare più su", titola all'interno delle proprie pagine sportive Il Secolo XIX, che sottolinea come il Grifone se la giocherà con Jandrei in porta al posto di Radu, bloccato dalla febbre.