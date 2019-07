Genoa, Il Secolo XIX: "Lerager, operazione recupero"

Nelle pagine de Il Secolo XIX si parla ancora di Genoa: "Lerager, operazione recupero. La pubalgia è ormai alle spalle" è il titolo di questo articolo. Il centrocampista danese Lukas Lerager, colpo di mercato dello scorso gennaio dei rossoblu, sta infatti recuperando dalla pubalgia. E' uno dei giocatori più attesi per quel che riguarda la prossima stagione, dopo che, nelle sue poche apparizioni genoane, aveva fatto intravedere ottime cose.

Samp, frenata per Hurtado e Malinovskyi - Punto della situazione anche sul mercato della Sampdoria. Dennis Praet per ora resta e questo blocca anche il mercato in entrata dei blucerchiati, che vedono così rallentare le trattative per Hurtado e Malinovskyi. Fumata nera anche per Rocha: il Santos non fa sconti. Sondaggio per Luca Pellegrini della Juventus per quanto riguarda la fascia sinistra, mentre in casa Inter piacciono Bastoni e Karamoh.