Genoa, Il Secolo XIX: "Maran resta in sella, decisiva la gara con la Fiorentina"

Sulle pagine de Il Secolo XIX spazio al futuro di Rolando Maran, sempre più in bilico. "Maran resta in sella, decisiva la gara con la Fiorentina" scrive il quotidiano ligure. Sono ore di dubbi, di amari pensieri, di delusione. Giornata di dubbi per il patron Preziosi: il tecnico rossoblù resta alla guida ma l'esonero non è escluso. In corsa per l'eventuale sostituzione Nicola (è ancora a libro paga e tornerebbe di corsa, godendo tra l'altro di un certo consenso anche dentro lo spogliatoio) ma anche Ballardini (un anno fa declinò l'invito e che negli ultimi mesi ha avuto proposte da nazionali di seconda fascia e da squadre di Serie B), più defilato Semplici. Le riserve non sono state ancora sciolte definitivamente ma al momento la sensazione è che l'ex Cagliari possa restare in sella. La trasferta di Firenze diventa decisiva.