Genoa, Il Secolo XIX: "Pandev, a 10 anni dal Triplete sprint per l'ultima impresa"

"Pandev, a 10 anni dal Triplete sprint per l'ultima impresa". Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Secolo XIX dedicata al Genoa. L'attaccante macedone si prepara per trascinare la formazione rossoblu verso il traguardo della salvezza in questo ultimo spezzone di campionato che prenderà il via il 20 giugno prossimo.