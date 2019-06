Genoa, Il Secolo XIX, parla Preziosi: "Renderò pubblica l'offerta del fondo USA"

© foto di stefano tedeschi

Spazio anche per il Genoa nella sezione sportiva de Il Secolo XIX, con il presidente Enrico Preziosi che al termine dell'assemblea in Lega ha dichiarato: "Renderò pubblica l'offerta del fondo USA". Prosegue poi: "Il Genoa è in vendita e qualora dovesse esserci un'offerta lascio volentieri. Anche con un pizzico di dispiacere, però sono stanco. Se poi questo non avverrà qualcuno poi dovrà fare quello che è giusto fare".