© foto di Mattia Verdorale

"Per la società rossoblù c'è la solita rivoluzione". Questo il titolo a pagina 5 della sezione sportiva all'interno de Il Secolo XIX che dedica uno spazio al Grifone: Schone e Saponara sono i due arrivi più importanti. Kouamé è per ora blindato, mentre Romulo potrebbe partire. In entrata è arrivato Andrea Pinamonti e continuano le trattative per Thiago Maia e Anastasios Donis".