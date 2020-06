Genoa, Il Secolo XIX: "Pinamonti: 'Ora voglio gol salvezza e Europeo'"

"Pinamonti: 'Ora voglio gol salvezza e Europeo'". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Secolo XIX. Il quotidiano ligure ha intervistato in eslcusiva l'attaccante del Genoa in vista del rush finale di campionato che per i rossoblu partirà martedì 23 giugno dal "Ferraris" contro il Parma.