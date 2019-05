Sfida interna quest'oggi alle 18 per il Genoa. I rossoblu scenderanno in campo al "Ferraris" contro la Roma. Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Secolo XIX in apertura della pagina sportiva: "Prandelli fa il Paron: 'Duttili e compatti per la salvezza'. "Il tecnico sfida la Roma citando Rocco: 'Speriamo che non vinca il migliore'" si legge nel sottotitolo.

Samp a Parma - La Samp invece sarà impegnata alle 15 al "Tardini" contro il Parma di D'Aversa. Questo il titolo a pagina 42: "Samp a Parma non solo festa. Le motivazioni in tre punti".

Ritorno in B per l'Entella - In prima pagina però lo spazio è dedicato all'Entella. La squadra di Chiavari ha superato ieri la Carrarese 1-0 e, complice la sconfitta del Piacenza a Siena, ha conquistato la Serie B. Questo il titolo in taglio basso: "Entella, la squadra fantasma afferra la B all'ultimo respiro".