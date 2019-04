Genoa, Il Secolo XIX: "Quei gol salvezza firmati outsider"

© foto di stefano tedeschi

Il Genoa di Cesare Prandelli ha ottenuto domenica un punto importante in casa della SPAL grazie alla prima rete in campionato di Gianluca Lapadula. Così Il Secolo XIX, nella sua sezione sportiva, ripercorre gli ultimi gol salvezza firmati da alcuni outsider, titolando "Quei gol salvezza firmati outsider, da Jankovic a Lapa". Lapadula non segnava in campionato da oltre un anno, la sua acrobazia con la SPAL è la svolta.