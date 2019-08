Genoa, Il Secolo XIX: "Romulo: che differenza con l'anno scorso"

Sulle pagine de Il Secolo XIX oggi in edicola è presente un'intervista al centrocampista del Genoa, il brasiliano Romulo. Tornato in rossoblu dopo il prestito alla Lazio, Romulo ha parlato di vari argomenti, ribadendo anche la volontà di restare: "A gennaio andai via perché non mi vedevo nel modulo di Prandelli. Ho sofferto vedendo il Genoa rischiare la Serie B. Futuro? Mi immagino come allenatore. Studio il Napoli di Sarri, ma anche l'Empoli di Andreazzoli. Vedo motivazioni ed entusiasmo, Schone può farci fare un bel salto. Il primo obiettivo? Riportare i tifosi allo stadio".

Samp, Ben Arfa disposto a ridursi l'ingaggio - Si parla anche di mercato Sampdoria. Uno degli obiettivi è Hatem Ben Arfa, che sarebbe anche disposto ad accettare una riduzione del compenso per sposare la causa Sampdoria. Un'altra idea potrebbe portare a Rachid Ghezzal del Leicester. In uscita ci sono Rafael e Sala (per quest'ultimo ci sono Parma e Milan), mentre potrebbe decollare lo scambio Capezzi-Viviani con la SPAL.