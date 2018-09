Genoa, Il Secolo XIX: "Sandro, è l'ora della verità"

Tra gli acquisti dell'ultima sessione di mercato, in casa Genoa, c'è anche quello di Sandro, mediano ex Tottenham che lo scorso anno ha ben figurato a Benevento. "Sandro, è l'ora della verità: test per la prima chiamata", è questo il titolo scelto dal quotidiano, che ricorda come il centrocampista non giochi dallo scorso 20 maggio, ma ormai sembrerebbe aver recuperato.