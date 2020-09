Genoa, Il Secolo XIX: "Summit Preziosi-Faggiano: ecco Candreva, Pjaca e Reca"

vedi letture

"Summit Preziosi-Faggiano: ecco Candreva, Pjaca e Reca". Questo il titolo a pagina 34 che Il Secolo XIX dedica al mercato del Genoa: "Ore convulse a Villa Rostan, con il lungo summit tra il presidente Preziosi e il ds Faggiano. A cui sono seguite riunioni via web, come impone ormai l'emergenza Covid. A sinistra è già arrivato Czyborra e dall'Atalanta potrebbe arrivare anche Arkadiusz Reca. E l'ultima idea è quella che porta a Antonio Candreva, 33 anni, in uscita dall'Inter dopo una buona stagione. In attacco Maran attende novità, continua il pressing del club rossoblù su Marko Pjaca per convincerlo ad accettare la soluzione Genoa".