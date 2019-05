Tra le tante panchine che cambieranno in Serie A ci sarà anche quella del Genoa. Se ne parla sulle pagine de Il Secolo XIX di oggi, che dedica ampio spazio ai Grifoni. "Mai più un anno così" il diktat del patron Preziosi, che cerca una svolta per il suo Genoa. Svolta che arriverà in panchina, dove mister Prandelli è al passo d'addio. Ciò significa che si vaglia il mercato alla ricerca di un nuovo tecnico. Tanti i nomi in ballo, in prima fila ci sono Leonardo Semplici e Stefano Pioli, più defilati Davide Nicola e Sabri Lamouchi.