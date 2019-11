"Thiago Motta non cambia formula. 'Stesso gioco per avere i 3 punti'". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Secolo XIX. Il Genoa è pronto a scendere in campo questo pomeriggio contro l'Udinese per riscattare la sconfitta esterna del turno infrasettimanale contro la Juventus.

Gli anticipi - Titolo anche dedicato agli anticipi del sabato con la Juve che ha superato 1-0 il Torino nel derby con gol di De Ligt e l'Inter che ha superato in rimonta il Bologna con una doppietta di Lukaku: "Derby alla Juve, sempre in vetta. L'Inter di Lukaku vince a Bologna".