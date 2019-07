Genoa, Il Secolo XIX titola: "L'addio di Perin non fa più male"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"La porta sicura rossoblù. L'addio di Perin non fa più male", questo il titolo che troviamo questa mattina sulle colonne de Il Secolo XIX. Un anno fa il capitano passava alla Juventus e si temeva il peggio, ma Radu ha convinto e Jandrei è pronto. Perin lontano dal Genoa non ha brillato: il tentativo di scalare la vetta della porta bianconera è andato male ed adesso, con il ritorno di Buffon, dovrà cambiare aria. Le sue doti non si discutono ma per ora, lontano dal Grifone, non ha spiccato il volo. Questa per lui, a 26 anni, dovrà essere la stagione del riscatto.